Ситуация на фронте сегодня 12 августа

Российские военные продолжают вести безуспешные наступления на трех направлениях фронта. При этом Силы обороны на еще двух направлениях сдерживают наступление оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ в Facebook .

Атаки врага

В течение суток российские оккупанты нанесли шесть ракетных и 36 авиационных ударов, совершили 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, среди которых есть дети. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронтах

В течение суток состоялось 33 боевых столкновения.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Гурьева Казачка Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности, Клюсы Черниговской области; Середина-Буда, Ястребиное, Водолаги, Миропольское Сумской области и Уды, Стрелечья, Охримовка в Харьковской области.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах северо-восточнее Синьковки, севернее Кисловки и юго-восточнее Андреевки Харьковской области. Нанес авиационные удары в районе Кисловки и Первомайского Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись такие населенные пункты как Купянск, Масютовка, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Серебрянки, Северска, Спирного, Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спирное Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Клещеевки и Белой Горы Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Благодатного. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Миньковка, Орехово-Васильевка, Часов Яр, Ивановское, Белая Гора, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника, украинские защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки. Нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Тоненькое, Первомайское, Невельское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении, Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Александрополь, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка и Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Водяное, Угледар, Богоявленка, Пречистовка, Великая Новоселка, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении противник обстрелял из артиллерии более 20 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Темировка, Полтавка, Красное, Верхняя Терса, Новоандреевка Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Золотая Балка, Змиевка, Берислав, Казацкое, Тягинка, Понятовка Херсонской области и Куцуруб, Очаков Николаевской области.

Наступательные действия

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, имели частичный успех в районе Роботино Запорожской области, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Потери врага

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили один зенитно-ракетный комплекс и одно артиллерийское средство на огневой позиции.

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