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Ситуация на фронте сегодня 12 февраля

Понедельник 12 февраля 2024 19:17
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Ситуация на фронте сегодня 12 февраля Иллюстративное фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава россиян. Несмотря на значительные потери, враг не отказывается от планов полной оккупации Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

Атаки россиян

Противник продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов полной оккупации Украины, игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, производит обстрелы как военных, так и гражданских объектов. Враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа FPV, производит штурмовые действия при поддержке бронетехники.

В течение суток произошло 63 боевых столкновения.

Всего враг нанес 5 ракетных, 71 авиационный удар, совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам российских оккупантов подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Владимировка, Пономаренки, Волфино, Степок Сумской области; Уды, Казачья Лопань, Лукьянцы, Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении наши защитники отбили атаку врага в районе населенного пункта Табаевка Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Петропавловка, Степная Новоселовка, Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении наши воины отбили атаку противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Выемка Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Серебрянское лесничество Луганской области и Торское, Серебрянка, Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, силы обороны отбили 6 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Андреевка и Клещеевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Также враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Нью-Йорк Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Калиновка, Ивановское, Клещеевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении, украинские воины отбили 14 атак врага в районе Авдеевки и еще 4 атаки в районах Тоненького, Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Также российские захватчики нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Новокалиново Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Новобахмутовка, Бердичи, Ласточкино, Авдеевка Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 25 раз пытался улучшить тактическое положение. Также враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Константиновка, Парасковиевка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Курахово, Победа, Новомихайловка, Екатериновка, Парасковиевка.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили атаку врага в районе южнее Пречистовки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском направлении силы обороны отбили атаку противника в районе западнее Новопокровки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Малиновка, Красное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Малые Щербаки Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток осуществлено 2 безуспешные попытки штурма позиций наших войск. Под артиллерийским огнем оказались населенные пункты Херсон, Антоновка, Понятовка Херсонской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Крупица, Крынки, Берислав Херсонской области. Также противник совершил обстрелы из реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Львов, Тягинка, Ивановка, Крынки Херсонской области.

Потери врага

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 6 разведывательных БПЛА.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 артиллерийскому средству противника.

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