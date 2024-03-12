Ситуация на фронте сегодня 12 марта

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. За сутки на фронте произошло 78 боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Всего враг нанес 9 ракетных и 73 авиационных удара, совершил 72 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Враг нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Солдатское, Поповка, Луговка Сумской области; Муравское, Бологовка, Одноробовка, Казачья Лопань Харьковской области.

Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 25 населенным пунктам, среди них Сеньковка, Хреновка, Блешня Черниговской области; Середина-Буда, Суходол, Малушино, Павловка, Краснополье, Поповка Сумской области; Гурьев Казачок, Гатище, Волчанск, Бочково, Бударки, Амбарное Харьковской области.

На Купянском направлении наши защитники отразили 4 атаки противника в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области, где противник безуспешно пытался вытеснить подразделения с занимаемых позиций. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Купянск, Ковшаровка Харьковской области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 6 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

Также противник нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества Луганской области и районах населенных пунктов Серебрянка, Пролетарское, Выемка, Раздолевка Донецкой области.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, в том числе Невское Луганской области; Терны Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 6 атак противника в районах восточнее Временного Яра, Ивановского и Клещиевки Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение.

Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Богдановка, Дружба Донецкой области.

Также под артиллерийским и минометным огнем оказалось около 10 населенных пунктов, в том числе Николаевка, Васюковка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 22 атаки врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненько, Первомайское Донецкой области.

Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александрополь, Новокалиново, Новобахмутовка и Уманское Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 15 населенным пунктам, среди них Прогресс, Волче, Желанне, Мирноград, Новогродовка, Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 19 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Урожайное Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 20 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Берестки, Константиновка, Антоновка, Екатериновка, Золотая Нива, Благодатное Донецкой области.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 6 раз безуспешно атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области, западнее Вербового и Работино Запорожской области.

Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Малиновка Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Приморское Запорожской области.

Херсонский плацдарм

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса", на Херсонском направлении, враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра.

Так, в течение суток противник совершил 3 безуспешных штурмовых действия на позиции наших защитников. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них город Херсон и Крещеновка, Дудчаны, Берислав, Станислав Херсонской области.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по району сосредоточения личного состава, артиллерийскому средству и двум средствам ПВО противника.