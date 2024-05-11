Ситуация на фронте сегодня 11 мая

Обстрелы Украины

В общем, россияне нанесли семь ракетных и 74 авиационных удара, осуществили 83 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения.

Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Ситуация на направлениях

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском направлении противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Блешня, Хреновка, Сосновка Черниговской области; Басовка, Кондратовка, Садки, Мирополье, Поповка, Студенок Сумской области.

На Харьковском направлении враг, при поддержке авиации, осуществлял атаки в районах населенных пунктов Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Вильча, Липцы, Лиман, Избицкое, Веселое, Петровка, Казачья Лопань, Синельниково, Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении нашими воинами отражено 15 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Новоегоровка, Ивановка Харьковской области; Стельмаховка Луганской области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Твердохлебово, Сергеевка Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Петропавловка, Степная Новоселовка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражено 6 атак в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и Серебрянского лесничества Луганской области; Терны Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское Луганской области; Терны, Ямполовка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 28 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спирное, Выемка, Раздоловка, Андреевка, Ивановское, Часов Яр, Григорьевка, Новый Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Курдюмовка, Северное и Нью-Йорк Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 15 населенных пунктов, в частности Дружба, Григорьевка и Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено более 20 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Евгеновка, Сокол, Новопокровское, Новоселовка Первая, Семеновка, Уманское, Нетайлово Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Также нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Калиново, Карловка, Николаевка, Новогродовка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Новоалександровка, Сокол, Новопокровское и Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Красногоровка, Водяное, Урожайное, где враг, при поддержке авиации, 7 раз пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Максимильяновка, Георгиевка Донецкой области.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 11 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.

Также нанес авиационный удар в районе населенного пункта Сторожевое Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Белогорье, Работино, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, при поддержке авиации, совершил 2 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Крынки, Тягинка, Антоновка Херсонской области и город Херсон.

Потери россиян

В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по одному артиллерийскому средству, трем радиолокационным станциям и четырем районам сосредоточения личного состава противника.