Ситуация на фронте сегодня 10 октября

Российские обстрелы

В течение суток состоялось 75 боевых столкновений. Также, российская федерация нанесла удар зенитной управляемой ракетой С-300 по гражданским домам в населенном пункте Великий Бурлук Харьковской области.

Сегодня ночью, оккупанты атаковали южные регионы нашего государства 36 ударными БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 27 вражеских "шахедов".

В целом враг нанес 2 ракетных и 62 авиационных ударов, совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронтах

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Блешня Черниговской области; Бачевск и Поповка Сумской области; Басово, Гатище, Волчанские Хутора Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Турья Черниговской области; Искрисковщина, Степное, Миропольское, Покровка Сумской области; Терновая, Огирцево, Строевка, Красное Первое Харьковской области.

На Купянском направлении украинские воины отбили 16 атак врага в районе Синьковки и 5 атак возле Ивановки Харьковской области. Авиационным ударам подверглись Синьковка, Кисловка, Песчаное Харьковской области. Противник обстрелял из артиллерии и минометов более 15 населенных пунктов, в частности, Лиман Первый, Синьковка, Кисловка, Табаевка, Песчаное и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник активно применял авиацию для ударов по позициям наших войск в районе Серебрянского лесничества (юго-западнее Кременной Луганской области). Также авиационным ударам подверглись Новолюбовка Луганской области и Спирное Донецкой области. Кроме этого, Силы обороны отбили 5 атак врага возле Макеевки Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов оккупантов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Верхнекаменское Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники отбили атаки противника в районах населенных пунктов Часов Яр, Клещеевка и Андреевка Донецкой области. Здесь захватчики также нанесли авиационные удары. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в частности, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Богдановка, Ивановское, Клищеевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник силами до трех батальонов при поддержке танков и бронированных машин активизировал наступательные действия в районах Авдеевки, Тоненького, Керамика и Первомайского Донецкой области. Наши защитники отбили все атаки врага и не допустили потерь рубежей и позиций. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Бердичи и Авдеевка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Опытное, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отбили 9 атак врага в районах Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар возле Новомихайловки. Под огнем оккупантов находилось около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили атаки врага в районах населенных пунктов Инженерное и Вербовое Запорожской области. Оккупанты нанесли авиационный удар неподалеку Новоданиловки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 30 населенных пунктов, в частности, Гуляйполе, Железнодорожное, Чаривне, Белогорье, Новоандреевка, Лобково Запорожской области.

На Херсонском направлении вражеских артиллерийских и минометных обстрелов подверглись Берислав, Антоновка и областной центр Херсонской области.

Наступление ВСУ

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 - по зенитно-ракетным комплексам противника. Также нашими защитниками был уничтожен российский истребитель Су-25 и 7 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, склад боеприпасов, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 7 артиллерийских средств и станцию РЭБ противника.