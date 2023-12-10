Ситуация на фронте сегодня 10 декабря

Российские захватчики пытались атаковать Силы обороны Украины на шести направлениях. Однако украинские военные отбили их попытки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ в Facebook.

Атаки россиян

Враг нанес два ракетных и 33 авиационных удара, совершил 29 обстрелов из РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронте

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток состоялось 82 боевых столкновения.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 25 населенных пунктов, среди них Хреновка, Клюсы, Архиповка Черниговской области; Середина-Буда, Прогресс, Дружба, Кружок, Грабовское, Поповка Сумской области; Казачья Лопань, Графское, Волчанск, Бочковое, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили четыре атаки врага в районах Синьковки, Петропавловки Харьковской области. Противник нанес авиационные удары в районах Петропавловки Харьковской области и Твердохлебово Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили пять атак врага в районах Тернов, Веселого Донецкой области и Макеевки Луганской области. Противник нанес авиационные удары в районе Макеевки и Серебрянского лесничества Луганской области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное, Роздоловка, Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 11 атак противника в районах Григорьевки, Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Часов Яр, Торецк Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Орехово-Васильевка, Марково, Богдановка, Клещеевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские воины отбили 39 атак врага в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, южнее Северного и Тоненького, Первомайского Донецкой области. Здесь враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Калиново, Очеретино, Новопокровское и Авдеевка Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Керамик, Новобахмутовка, Степное, Авдеевка, Карловка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где противник, при поддержке авиации, совершил 14 безуспешных атак на позиции украинских защитников. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении Силы обороны отбили все атаки врага, который пытался вытеснить украинские подразделения из занимаемых рубежей в районе юго-восточнее Угледара Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности Водяное, Угледар, Золотая Нива, Урожайное, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили три атаки противника в районе Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Левадное, Малиновка, Верхняя Терса, Чаривне, Новоандреевка, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Тягинка, Ивановка, Антоновка Херсонской области и город Херсон; Очаков Николаевской области.

Наступление ВСУ

Силы обороны продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра Херсонской области и продолжают наносить огневое поражение противнику.

Потери россиян

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и одному складу боеприпасов российских оккупантов.