Ситуация на фронте сегодня 10 сентября

Силы обороны продолжают наступление на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. При этом украинские военные имеют определенные успехи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ в Facebook.

Атаки россиян

РФ нанесла очередной авиационный удар иранскими ударными БпЛА Shahed-136/131 по Киевской области. Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны было уничтожено 26 из 33 вражеских "шахедов".

В целом враг нанес пять ракетных и 81 авиационный удар, совершил 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили более 100 частных жилых домов и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронте

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток произошло 25 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Константиновки Сумской области и Веселого, Огирцево Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, в частности, Гремяч Черниговской области; Шалигино, Бояро-Лежачи, Искрисковщина Сумской области и Караичное, Землянки Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Синьковки, Кисловки, Котляровки Харьковской области, Новоселовского Луганской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Синьковка, Кучеровка, Кисловка, Котляровка, Табаевка и Крохмальное Харьковской области.

На Лиманском направлении авиационным ударам подверглись Новоегоровка, Белогоровка Луганской области и Спирное Донецкой области.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, среди которых Белогоровка Луганской области и Северск, Верхнекаменское, Спирное, Берестовое, Роздоловка Донецкой области

На Бахмутском направлении Силы обороны успешно сдерживают противника в районах Орехово-Васильевки, Клещеевки, Курдюмовки Донецкой области. В то же время авиационным ударам подверглись Хромовое, Нью-Йорк Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 25 населенных пунктов, среди которых Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское, Курдюмовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны отбили атаки противника в районах Керамика и Авдеевки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Керамик, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Карловка, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток украинские воины отбили 11 атак врага в районе Марьинки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Ильинка, Новомихайловка, Екатериновка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское, Новомайорское, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили атаку врага в районе Работино Запорожской области. В то же время авиационным ударам подверглись Малая Токмачка и Работино Запорожской области.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 30 населенных пунктов, среди которых Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Орехов, Малая Токмачка, Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах Бургунки Херсонской области, островов Первомайский и Змеиный. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Берислав, Томарино, Антоновка, Херсон, Велетенское Херсонской области.

Наступление ВСУ

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории.

В результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районах Клищеевки Донецкой области и Работино Запорожской области, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники врага.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по восьми артиллерийским средствам противника.

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