Ситуация на фронте сегодня 10 января

Вражеские атаки

В течение суток произошло 42 боевых столкновения. Всего враг нанес 2 ракетных и 29 авиационных ударов, совершил 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые и многоквартирные дома, другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Вильча и Ольховатка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Гремячка Черниговской области; Фотовиж, Родионовка, Волфино, Высокое, Середина Буда Сумской области; Гатище, Плетеневка, Землянки Харьковской области.

На Купянском направлении Силы обороны отбили 5 атак возле Синьковки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационный удар в районе Петропавловки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Ивановка, Петропавловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражено 3 атаки восточнее Тернов и Веселого Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационный удар в районе Серебрянского лесничества Луганской области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Невское Луганской области и Торское, Григорьевка, Верхнекаменское, Спирное Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отбита атака противника вблизи Клищеевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Богдановка, Клищеевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 9 атак врага у Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и еще 10 атак неподалеку Первомайского и Невельского Донецкой области. Здесь оккупанты безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Керамик, Новобахмутовка, Авдеевка, Северное, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага у Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где противник 7 раз пытался прорвать оборону наших войск и совершил более 20 авиационных ударов в районе Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Константиновка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Обстрелял из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов, среди них Угледар, Водяное, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении нашими защитниками отражено 4 атаки вблизи Роботино и западнее Вербового Запорожской области, где враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Ольговское, Чаривне, Белогорье, Роботино, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подвергся областной центр Херсонской области. Также противник совершил обстрелы из реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Тягинка, Ивановка, Крынки, Кизомыс Херсонской области.

Контрнаступление ВСУ

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Да, в течение суток противник совершил 10 безуспешных штурмовых действия, но украинские воины и дальше удерживают занятые позиции и наносят противнику значительные потери.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункта управления, боеприпасов и станции радиоэлектронной борьбы противника.