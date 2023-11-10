Ситуация на фронте сегодня 10 ноября

Наши защитники отразили более 25 атак противника на Марьинском направлении, наступают на Мелитопольском направлении. Подразделения ракетных войск поразили 4 артиллерийских средства и станцию радиоэлектронной разведки противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ .

Российские обстрелы

За прошедшие сутки произошло 69 боевых столкновений. Всего враг нанес 2 ракетных и 26 авиационных ударов, совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

От авиационных ударов пострадали:

Куриловка Харьковской области;

Белогоровка Луганской области;

Северск, Петропавловка, Степное, Новоселовка, Авдеевка, Новомихайловка, Угледар, Павловка Донецкой области;

Новодаровка, Работино Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 125 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где наши защитники отбили 7 атак противника.

На Лиманском направлении противник вел штурмовые действия возле Стельмаховки и Новоегоровки Луганской области, безуспешно.

На Бахмутском направлении наши воины отразили около 10 атак оккупантов в районах Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают наносить врагу урон в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят захватчикам значительные потери. Противник вел штурмовые действия юго-восточнее Новокалинового, Авдеевки, Первомайского Донецкой области, где украинские защитники отразили 9 атак врага.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили более 25 атак.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия южнее Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении наши защитники отразили 4 атаки противника в районах Вербового и Роботиного Запорожской области.

Наступление ВСУ

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 пункта управления, 4 артиллерийских средства и станцию радиоэлектронной разведки противника.

Напомним, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 308 720 военных.