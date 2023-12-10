Ситуация на фронте сегодня 10 декабря

Атаки россиян

За прошедшие сутки произошло 60 боевых столкновений. В частности, враг

нанес 1 ракетный удар;

нанес 8 авиационных ударов;

совершил 34 обстрела из РСЗО.

"За прошедшие сутки российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив управляемую ракету Х-59 и ударный БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 1 управляемую ракету Х-59, вражеский дрон не достиг своей цели", - пишет пресс-служба.

В частности сегодня террористы применяли 2 зенитные управляемые ракеты С-300 по территории населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 120 населенных пунктов.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 7 атак врага в районах Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Новоселовского Луганской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражена атака врага в районе Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 14 атак врага в районах Богдановки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Силы обороны успешно отбили 19 атак противника в районах восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, Тоненького, Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отражено 8 атак.

На Шахтерском направлении наши защитники отбили 2 атаки врага в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении подразделения сил обороны отбили 3 атаки врага в районах Новопокровки и западнее Роботино Запорожской области.

На Мелитопольском направлении силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении силы обороны в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Достижения наших военных

"Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 складах горюче-смазочных материалов противника", - добавляет Генштаб.