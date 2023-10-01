Ситуация на фронте сегодня 1 октября

Вражеские атаки

За сутки вдоль линии фронта произошло 30 боевых столкновений. Ночью россияне нанесли очередной удар по Украине, применив около 30 ударных дронов типа "Shahed-136/131" с южного, юго-восточного и северного направлений. Украинские военные уничтожили 16 вражеских дронов.

Всего враг нанес 8 ракетных и 72 авиационных ударов, совершил 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения армии Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Враг наносил авиационные удары в районах населенных пунктов Гатище и Землянки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 35 населенным пунктам, среди них: Сеньковка Черниговской области; Степное, Владимировка, Хотинь, Степок, Покровка, Рясное Сумской области, а также Одрадное, Двуречанское, Красное Первое Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись районы более 10 населенных пунктов, в том числе Новомлынск, Лиман Первый, Синковка, Петропавловка, Табаевка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили атаку противника в районе населенного пункта Макеевка Луганской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Новое, Терны, Спорное, Выемка, Веселое Донецкой области.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Григоровка, Верхнекаменское, Выемка, Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Клищиевка, Андреевка и Константиновка Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в частности Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское, Курдюмовка, Пивничное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники успешно отразили атаки врага в районах Степного, Авдеевки и Веселого Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них: Новоселовка, Степное, Орловка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили 8 атак в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой области. Под огнем оккупантов находилось около 10 населенных пунктов, в частности: Красногоровка, Марьинка, Победа, Парасковеевка, Антоновка, Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Золотая Нива и Старомайорске Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых: Угледар, Пречистовка, Новоукраинка, Новодонецкое, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны успешно отразили атаки врага в районе Новодаровки Запорожской области. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов, в частности: Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка, Новопавловка Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Берислав, Козацкое, Ольговка и Высокое Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Станислав Херсонской области, город Херсон и Солончаки Николаевской области.

Наступление ВСУ

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск поражен зенитно-ракетный комплекс, пункт управления, состав боеприпасов и 16 артиллерийских средств противника.