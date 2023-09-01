Ситуация на фронте сегодня 1 сентября

Российские атаки

В течение суток враг нанес четыре ракетных и 30 авиационных ударов, совершил 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Вследствие российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронте

В течение суток состоялось 31 боевое столкновение.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, это, в частности, Гута-Студенецкая, Карповичи Черниговской области, Винторовка, Ромашково, Шалигино, Семейкино, Волфино, Владимировка Сумской области и Уды, Казачья Лопань, Терновая, Караичное, Хрипуны, Колодязное Харьковской области.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоселовского Луганской области. Нанес авиационный удар в районе Крохмального Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Строевка, Новомлинск, Петропавловка, Кисловка, Песчаное и Дружелюбовка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Мирное, Торское, Свято-Покровское, Ивано-Дарьевка, Никифоровка и Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Курдюмовки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Ступочков, Белой Горы, Нью-Йорка Донецкой области.

От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Васюковка, Григорьевка, Бахмут, Белая Гора, Дачное и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Северного Донецкой области. Продолжил наносить артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам Керамик, Степное, Северное, Невельское, Мемрик Донецкой области.

На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Александрополь, Острое, Марьинка, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Великой Новоселки Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области.

От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Водяное, Новомихайловка, Великая Новоселка, Урожайное, Свободное Поле и Новополь Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малиновка Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Красное, Чаривне, Малая Токмачка, Новоданиловка, Малые Щербаки Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник обстрелял из артиллерии более 10 населенных пунктов, среди них Золотая Балка, Миловое, Казацкое, Бургунка, Токаревка и Янтарное Херсонской области.

Наступление ВСУ

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Потери россиян

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и четыре - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях, один склад боеприпасов и одну радиолокационную станцию противника.

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