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Ситуация на фронте сегодня 1 сентября

Фото: украинские военные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Украинские военные продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. За прошедшие сутки произошло более 25 боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Атаки врага

Сегодня ночью РФ нанесла очередной ракетный удар по территории Украины. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 1 ракетный и 44 авиационных ударов, совершили 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. В результате российских атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения подверглись жилым домам и другой гражданской инфраструктуре.

В Генштабе отметили, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе н.п. Казачья Лопань Харьковской области, совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности, бил по н.п. Сосновка, Карповичи Черниговской области, Середина-Буда, Волфине, Ромашково, Шалыгино, Новая Слобода Сумской области и Волчанск, Хрипуны, Караичное, Малая Волчья, Бологовка, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Котляровки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Боровая, Купянск, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Чернещины Харьковской области, Новоегоровки и Белогоровки Луганской области, Рай-Александровки Донецкой области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка, Твердохлебово Луганской области и Раздоловка, Никифоровка, Верхнекаменское, Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белой Горы и Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Миньковка, Богдановка, Ивановское, Александро-Шультино, Дружба, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам Александрополь, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Орловка, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление войск РФ в районе Марьинки Донецкой области. Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки. Нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногорвика, Победа, Марьинка, Курахово, Новомихайловка, Екатериновка, Константиновка, Антоновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара и Старомайорского Донецкой области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали такие населенные пункты как Водяное, Угледар, Богоявленка, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Новоданиловки, Работино, Малой Токмачки, Орехово Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Малые Щербаки, Ольговское, Красное, Чаривное, Гуляйполе, Лобково, Плавные Запорожской области.

На Херсонском направлении противник наносил авиационные удары в районах Николаевки и Ольговки Херсонской области, обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Станислав, Ольговка, Понятовка, Велетенское, Антоновка Херсонской области.

Потери противника

Авиация ВСУ за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 - по ЗРК противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 артиллерийское средство на огневой позиции и 2 радиолокационные станции оккупантов.

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