Ситуация на фронте сегодня 1 сентября

Атаки врага

Сегодня ночью РФ нанесла очередной ракетный удар по территории Украины. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 1 ракетный и 44 авиационных ударов, совершили 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. В результате российских атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения подверглись жилым домам и другой гражданской инфраструктуре.

В Генштабе отметили, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе н.п. Казачья Лопань Харьковской области, совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности, бил по н.п. Сосновка, Карповичи Черниговской области, Середина-Буда, Волфине, Ромашково, Шалыгино, Новая Слобода Сумской области и Волчанск, Хрипуны, Караичное, Малая Волчья, Бологовка, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Котляровки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Боровая, Купянск, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Чернещины Харьковской области, Новоегоровки и Белогоровки Луганской области, Рай-Александровки Донецкой области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка, Твердохлебово Луганской области и Раздоловка, Никифоровка, Верхнекаменское, Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белой Горы и Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Миньковка, Богдановка, Ивановское, Александро-Шультино, Дружба, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам Александрополь, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Орловка, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление войск РФ в районе Марьинки Донецкой области. Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки. Нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногорвика, Победа, Марьинка, Курахово, Новомихайловка, Екатериновка, Константиновка, Антоновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара и Старомайорского Донецкой области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали такие населенные пункты как Водяное, Угледар, Богоявленка, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Новоданиловки, Работино, Малой Токмачки, Орехово Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Малые Щербаки, Ольговское, Красное, Чаривное, Гуляйполе, Лобково, Плавные Запорожской области.

На Херсонском направлении противник наносил авиационные удары в районах Николаевки и Ольговки Херсонской области, обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Станислав, Ольговка, Понятовка, Велетенское, Антоновка Херсонской области.

Потери противника

Авиация ВСУ за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 - по ЗРК противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 артиллерийское средство на огневой позиции и 2 радиолокационные станции оккупантов.