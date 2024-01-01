Ситуация на фронте сегодня 1 января

Атаки россиян

В течение суток состоялось 56 боевых столкновений. В общем враг нанес один ракетный и 81 авиационный удар, в том числе ударными дронами типа Shahed-136/131, совершил 37 обстрелов из РСЗО по позициям украинских войск и населенных пунктах.

Вследствие российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые и многоквартирные дома, другая гражданская и промышленная инфраструктура.

Также российские оккупанты сегодня в очередной раз атаковали Украину, применив 10 БпЛА типа Shahed-136/131. Наши защитники уничтожили девять вражеских дронов.

Ситуация на фронте

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник нанес авиационные удары в районах Малой Волчьей и Оримовки Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Леонивка Черниговской области; Зноб-Трубчевская, Середина-Буда, Бачевск Сумской области; Казачья Лопань, Волчанск, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили семь атак оккупантов возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары вблизи Кучеровки, Чернещиной Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов, Спирного Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Серебрянка, Спирное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 10 атак противника вблизи Богдановки, Клещеевки, Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Григорьевка, Богдановка, Ивановское, Клищеевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили четыре атаки врага в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 14 атак у Первомайского и Невельского Донецкой области. Здесь враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Бердичи, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Обстрелял из артиллерии и минометов такие населенные пункты Донецкой области, как Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Константиновка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Старомайорского и Большой Новоселки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение неподалеку Роботино Запорожской области. Здесь Силы обороны отбили три атаки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Полтавка, Красное, Чаривне, Малая Токмачка, Роботино, Пятихатки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Новокаиры, Велетенское и Херсон Херсон Херсонской области.

Наступление ВСУ

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.

Так, в течение суток противник совершил 18 безуспешных штурмовых действий, но украинские воины и в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят противнику значительные потери.

Потери россиян

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава противника. Также, противовоздушной обороной уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, шесть артиллерийских систем, три средства противовоздушной обороны и пункт управления противника.