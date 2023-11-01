Ситуация на фронте сегодня

Российские обстрелы

В течение суток состоялось 43 боевых столкновений. В общем враг нанес 4 ракетных и 59 авиационных ударов, совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Кроме того, российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив 3 управляемые авиационные ракеты Х-59 и 20 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 3 ракеты и 18 ударных БпЛА.

Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. К сожалению, есть раненые среди гражданского населения.

Ситуация на фронтах

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Прогресс, Чуйковка, Голышевское, Павловка, Степок, Высокое Сумской области; Борисовка, Волчанск, Охримовка, Строевка Харьковской области.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия у Синьковки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где наши воины отбили 8 атак. Противник нанес авиационные удары в районах Петропавловки, Купянска, Куриловки, Степной Новоселовки и Чернещины Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуречная, Масютовка, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества, Выемки, Спирного и Веселого Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Спирное, Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты 10 раз безуспешно пытались восстановить утраченное положение неподалеку Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Также противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Южного Донецкой области. Нанес авиационный удар неподалеку Ивановского Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Орехово-Васильевка, Марково, Клещеевка, Предтечино, Белая Гора, Щербиновка Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия у Северного и Первомайского Донецкой области. Здесь Силы обороны отбили 5 атак. Также противник нанес авиационные удары в районах Калинового, Новоалександровки, Семеновки, Орловки, Ласточкино и Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Александрополь, Керамик, Ласточкино, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки Донецкой области, где Силами обороны отражено 16 атак. Также противник нанес авиационный удар в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось около 10 населенных пунктов Донецкой области, в частности, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Богоявленка, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары вблизи Новоселовки, Новоданиловки, Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Полтавка, Гуляйполе, Чаривне, Орехов, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Берислав, Казацкое, Львов Херсонской области. Вражеским артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Томарино, Змиевка, Берислав, Миловое Херсонской области; Очаков Николаевской области и Грушевка Днепропетровской.

Наступление ВСУ

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 5 радиолокационных станций, 2 пункта управления, 3 зенитно-ракетных комплекса и 11 артиллерийских средств противника.