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Ситуация в энергосистеме Украины после обстрела: значительные повреждения в двух областях

Фото: полное устранение повреждений продлится несколько суток (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Из-за обстрелов оккупантов по состоянию на 1 мая имеются значительные повреждения сетевой инфраструктуры в Днепропетровской и Херсонской областях. Полное устранение повреждений будет продолжаться несколько суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

Как значили в пресс-службе, вечером 30 апреля и в ночь на 1 мая враг нанес очередной массированный удар по Украине. Повреждение объектов, генерирующих электроэнергию, не зафиксировано.

"Однако есть существенные повреждения распределительных сетей. Как следствие, обесточена часть потребителей Днепра и области", - говорится в сообщении.

Также усложнилась ситуация с электроснабжением в Херсонской области - из-за обстрелов обесточено более 11 тысяч абонентов в городе Херсон и 7,1 тысячи - в области.

"Полное устранение повреждений будет продолжаться несколько суток", - сообщили в Минэнерго.

По данным пресс-службы, энергетики выполняют работы по возобновлению поставок электроэнергии круглосуточно. В частности, за минувшие сутки запитано более 7 тысяч абонентов в Донецкой области и около 3 тысяч - в Сумской.

Напомним, в ночь на 1 мая войска РФ около 02:30 атаковали Украину с самолетов стратегической авиации. В общей сложности было выпущено 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, из которых 15 были сбиты.

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