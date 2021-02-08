Ситуація на дорогах Києва: де ускладнено рух

Фото: затори в Києві

На правому березі міста утворились затори на проспекті Перемоги, Голосіївському проспекті, Набережно-Хрещатицькій, Жилянській, бульварі Лесі Українки, проспекті Лобановського, бульварі Шевченка. Один великий затор – на Житомирському шосе і проспекті Перемоги у напрямку в центр.

На лівому березі значні проблеми з трафіком на в’їздах на мости та безпосередньо на них. Також суттєво ускладнено рух на проспекті Шухевича, бульварі Перова, Броварському проспекті, проспекті Бажана.

На в'їзді в Київ у Вишневому – великий затор на вулицях Стуса і Чорновола. Подібна ситуація й у Софіївській Борщагівці на вулиці Соборній. В Бучі – величезний затор на вулиці Шевченка. У Броварах – ускладнено рух на вулиці Київській.