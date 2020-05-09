Ситуація на Донбасі: бойовики 7 разів відкривали вогонь

З початку поточної доби, 9 травня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано 7 обстрілів українських позицій з боку проросійських бойовиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

За даними штабу, окупаційні сили застосовували сьогодні проти українських військовослужбовців заборонене мінськими угодами озброєння. Жоден військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил не постраждав.

Так, поблизу Красногорівки та Опитного бойовики відкривали вогонь з гранатометів різних систем, а в районі Широкиного ворог застосовував ще й стрілецьку зброю. Українські підрозділи поблизу Хутора Вільного були обстріляні з мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Також ворожі обстріли з мінометів калібру 120 мм було зафіксовано поруч з Кримським, а по захисникам Новотошківського окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм.

Крім того, в районі Оріхового російсько-окупаційні війська випустили по підрозділах ООС протитанкову керовану ракету.

"Українські воїни з відповіддю не забарилися і на такі злочинні дії противника відкрили прицільний вогонь по опорних пунктах російських найманців. Після цього окупанти припинили свою активність", - додали у штабі.

Нагадаємо, 8 травня в результаті ворожих обстрілів на Донбасі постраждали четверо українських військовослужбовців. Окупаційні війська 7 разів порушували режим припинення вогню, обстрілюючи при цьому позиції Об'єднаних сил з забороненого озброєння.