Ситуація у Дніпропетровській області стабільна, ворог не перетнув межі регіону

На цю годину ситуація у Дніпропетровській області стабільна та контрольована. Ворог не перетнув межі регіону.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА, керівник Ради оборони Дніпропетровської області Валентин Резніченко під час брифінгу.
"Соціальні установи, магазини, аптеки, лікарні працюють. Область - з теплом, водою, електрикою. Критична інфраструктура працює стабільно. Керівники підприємств на робочих місцях", - сказав Резніченко.
Він додав, що мешканці регіону отримують всі соціальні виплати. Школи, профтехи, університети - на дистанційному навчанні. Кількість громадського транспорту скорочена, бо стало менше пасажирів.
"Військові роблять свою справу. Наша армія захищає кордони регіону. Закликаю мешканців області зберігати спокій та не піддаватися паніці", - наголосив Валентин Резніченко.
З 22:00 до 6:00 в регіоні - комендантська година. Заборонено виходити на вулицю та в громадські місця без спеціальних перепусток.