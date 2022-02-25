RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Ситуація у Дніпропетровській області стабільна, ворог не перетнув межі регіону

Автор: Артем Горовенко

На цю годину ситуація у Дніпропетровській області стабільна та контрольована. Ворог не перетнув межі регіону.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА, керівник Ради оборони Дніпропетровської області Валентин Резніченко під час брифінгу.

"Соціальні установи, магазини, аптеки, лікарні працюють. Область - з теплом, водою, електрикою. Критична інфраструктура працює стабільно. Керівники підприємств на робочих місцях", - сказав Резніченко.

Він додав, що мешканці регіону отримують всі соціальні виплати. Школи, профтехи, університети - на дистанційному навчанні. Кількість громадського транспорту скорочена, бо стало менше пасажирів.

"Військові роблять свою справу. Наша армія захищає кордони регіону. Закликаю мешканців області зберігати спокій та не піддаватися паніці", - наголосив Валентин Резніченко.

З 22:00 до 6:00 в регіоні - комендантська година. Заборонено виходити на вулицю та в громадські місця без спеціальних перепусток.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська областьВторгнення Росії до України