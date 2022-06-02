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Ситуація з COVID-19 в КНДР з кожним днем погіршується, - ВООЗ

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Пхеньян, Четвер 02 червня 2022 05:55
Ситуація з COVID-19 в КНДР з кожним днем погіршується, - ВООЗ Фото: лідер КНДР Кім Чен Ин (kremlin.ru)
Автор: Константин Широкун

Всесвітня організація охорони здоров'я поставила під сумнів заяви Північної Кореї про прогрес у боротьбі зі спалахом COVID-19, заявивши, що, на її думку, ситуація погіршується на тлі відсутності незалежних даних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Державні ЗМІ Північної Кореї повідомили, що хвиля COVID-19 в останні дні пішла на спад. Але експерти підозрюють заниження даних в цифрах, опублікованих в підконтрольних уряду ЗМІ, що ускладнює оцінку масштабів ситуації.

"Ми припускаємо, що ситуація погіршується, а не поліпшується", — заявив заступник голови ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан під час відеобрифінгу. За його словами, ВООЗ неодноразово пропонувала допомогу, включаючи вакцини та витратні матеріали.

Раніше повідомлялося, що в Північній Кореї спалах коронавірусу. У середині травня було зафіксовано близько 50 летальних випадків і понад 300 тисяч інфікованих корейців.

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