Ситуація з COVID-19 в КНДР з кожним днем погіршується, - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я поставила під сумнів заяви Північної Кореї про прогрес у боротьбі зі спалахом COVID-19, заявивши, що, на її думку, ситуація погіршується на тлі відсутності незалежних даних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Державні ЗМІ Північної Кореї повідомили, що хвиля COVID-19 в останні дні пішла на спад. Але експерти підозрюють заниження даних в цифрах, опублікованих в підконтрольних уряду ЗМІ, що ускладнює оцінку масштабів ситуації.

"Ми припускаємо, що ситуація погіршується, а не поліпшується", — заявив заступник голови ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан під час відеобрифінгу. За його словами, ВООЗ неодноразово пропонувала допомогу, включаючи вакцини та витратні матеріали.