Ситуация с COVID-19 в КНДР с каждым днем ухудшается, - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения поставила под сомнение заявления Северной Кореи о прогрессе в борьбе со вспышкой COVID-19, заявив, что, по ее мнению, ситуация ухудшается на фоне отсутствия независимых данных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что волна COVID-19 в последние дни пошла на спад. Но эксперты подозревают занижение данных в цифрах, опубликованных в подконтрольных правительству СМИ, что затрудняет оценку масштабов ситуации.

"Мы предполагаем, что ситуация ухудшается, а не улучшается", — заявил заместитель главы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан во время видеобрифинга. По его словам, ВОЗ неоднократно предлагала помощь, включая вакцины и расходные материалы.