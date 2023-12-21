РФ будет наступать на Авдеевку до выборов Путина, затем может быть оперативная пауза, - эксперт

Российские оккупанты будут продолжать активные наступательные действия в районе Авдеевки до президентских выборов в стране-агрессоре, ведь диктатору Владимиру Путину нужны хоть какие-то результаты в войне. Затем на этом участке фронта может быть оперативная пауза.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Авдеевка, Купянск и "качели" под Бахмутом. Где Россия пытается прорвать оборону ВСУ" .

По данным Института изучения войны (ISW), с начала наступления в октябре в боях за Авдеевку россияне потеряли более 13 тысяч солдат и офицеров, захватив всего 11 квадратных километров территории.

Военный эксперт Александр Коваленко считает, что активная фаза будет продолжаться, по меньшей мере, до выборов Путина.

"Если до выборов получится оцепить город, это повод для пропаганды говорить об успехах "спецоперации". Наступление на Авдеевку продолжится и в 2024 году, будут наступать интенсивно. Только после выборов может быть какая-то оперативная пауза", - отметил он.

Как сообщили в ВСУ, сейчас штурмов в районе Авдеевки стало меньше, но есть нюанс: в каждой атаке враг задействует больше пехоты и бронетехники.

Наступление РФ на Авдеевку

Напомним, россияне еще с начала октября активизировали штурмы в районе Авдеевки. Они пытаются оцепить город и взять его под свой контроль.

Эти несколько месяцев украинские защитники обороняют город и не дают оккупантам осуществить свои планы.

Как отметили эксперты в комментарии РБК-Украина, Авдеевка может стать финальным штурмовым аккордом РФ, поскольку враг несет там огромные потери.