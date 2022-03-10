Ситуації в Луганській області: знеструмлено 27 населених пунктів, тривають бої

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Гайдая.

Знеструмлено 27 населених пунктів.

"Ситуація вкрай складна. Бої не закінчуються ні на хвилину. Є багато жертв. Кожен день Луганська область виходить на мітинги проти російської окупації", - йдеться в повідомленні.

Гайдай зазначив, що жителі Луганської області щоранку знаходять "сили відкидати ворога". Але в області відсутні комунікації. Немає газу, води, опалення.