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Систему міжбанківських платежів переведуть на цілодобовий режим: голова НБУ назвав строки

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Україна, Четвер 27 травня 2021 13:00
Систему міжбанківських платежів переведуть на цілодобовий режим: голова НБУ назвав строки Фото: голова Національного банку України Кирило Шевченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк почав розробку нового покоління системи міжбанківських платежів - СЕП. Система запрацює у цілодобовому режимі до кінця 2022 року.

Про це написав голова Національного банку України Кирило Шевченко на своїй сторінці у Facebook.

"До кінця 2022 року ми повинні не лише модернізувати СЕП відповідно до міжнародного стандарту, а й перевести її роботу в режим 24/7", - сказав він.

Як зазначив Шевченко, переведення платіжної інфраструктури України на міжнародний стандарт ISO20022 - це глобальний проект НБУ.

"Також разом з Мінцифри ми врегулювали можливість використання мобільного застосунку "Дія" для дистанційної ідентифікації клієнтів та отримання ними фінансових послуг. Це вже працює у банківському і небанківському ринках", - додав він.

Відзначимо, Система електронних платежів Національного банку України (СЕП) з 3 серпня 2020 року запрацювала в режимі 23/7. Система доступна для проведення міжбанківських платежів 23 години на добу 7 днів на тиждень.

Нагадаємо, через Систему електронних платежів Національного банку України (СЕП) у 2020 році здійснено 385 млн початкових платежів на суму майже 45 трлн грн. Це на більше на 38% за сумою, ніж у 2019 році.

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