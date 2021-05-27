Систему міжбанківських платежів переведуть на цілодобовий режим: голова НБУ назвав строки

Національний банк почав розробку нового покоління системи міжбанківських платежів - СЕП. Система запрацює у цілодобовому режимі до кінця 2022 року.

Про це написав голова Національного банку України Кирило Шевченко на своїй сторінці у Facebook .

"До кінця 2022 року ми повинні не лише модернізувати СЕП відповідно до міжнародного стандарту, а й перевести її роботу в режим 24/7", - сказав він.

Як зазначив Шевченко, переведення платіжної інфраструктури України на міжнародний стандарт ISO20022 - це глобальний проект НБУ.

"Також разом з Мінцифри ми врегулювали можливість використання мобільного застосунку "Дія" для дистанційної ідентифікації клієнтів та отримання ними фінансових послуг. Це вже працює у банківському і небанківському ринках", - додав він.