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НБУ тестує перехід Системи електронних платежів на цілодобовий режим

Новость на русском → Україна, Четвер 11 березня 2021 15:18
НБУ тестує перехід Системи електронних платежів на цілодобовий режим
Автор: Олександр Білоус

Система електронних платежів НБУ (СЕП) готується до переходу на цілодобовий режим роботи та міжнародний стандарт ISO 20022. Вже з 1 квітня запланований запуск тестового стенду СЕП нового покоління.

Про це йшлося під час онлайн-зустрічі представників НБУ та керівників банків, повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в повідомленні, банки отримають перші формати кредитового переказу на базі ISO 20022 для практичного відпрацювання та реалізації.

"Ми чекаємо від банків України активного залучення до тестування взаємодії з осучасненою версією СЕП", - сказав заступник голови НБУ Олексій Шабан.

Він наголосив, що рішення про дату остаточного переходу всієї банківської системи України на нове покоління СЕП буде ухвалене у діалозі з банками.

Також банкіри обговорили питання можливості обробки та зберігання даних банками в хмарних сервісах. Очікується, що з ухваленням профільного законодавства НБУ отримає законодавче право на регулювання використання хмарних сервісів в діяльності банків України.

Відзначимо, Система електронних платежів Національного банку України (СЕП) з 3 серпня 2020 року запрацювала в режимі 23/7. Система доступна для проведення міжбанківських платежів 23 години на добу 7 днів на тиждень.

Нагадаємо, через Систему електронних платежів Національного банку України (СЕП) у 2020 році здійснено 385 млн початкових платежів на суму майже 45 трлн грн. Це на більше на 38% за сумою, ніж у 2019 році.

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