НБУ тестує перехід Системи електронних платежів на цілодобовий режим

Система електронних платежів НБУ (СЕП) готується до переходу на цілодобовий режим роботи та міжнародний стандарт ISO 20022. Вже з 1 квітня запланований запуск тестового стенду СЕП нового покоління.

Про це йшлося під час онлайн-зустрічі представників НБУ та керівників банків, повідомляє прес-служба НБУ .

Як зазначається в повідомленні, банки отримають перші формати кредитового переказу на базі ISO 20022 для практичного відпрацювання та реалізації.

"Ми чекаємо від банків України активного залучення до тестування взаємодії з осучасненою версією СЕП", - сказав заступник голови НБУ Олексій Шабан.

Він наголосив, що рішення про дату остаточного переходу всієї банківської системи України на нове покоління СЕП буде ухвалене у діалозі з банками.

Також банкіри обговорили питання можливості обробки та зберігання даних банками в хмарних сервісах. Очікується, що з ухваленням профільного законодавства НБУ отримає законодавче право на регулювання використання хмарних сервісів в діяльності банків України.