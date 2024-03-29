Системы полного привода на пикапах и внедорожниках: какие бывают и как работают

Полный привод или трансмиссия 4х4 – это когда крутящий момент от двигателя получают не два передних или два задних, а все четыре колеса автомобиля. Это нужно для того, чтобы повысить его проходимость по поверхностям с низким коэффициентам сцепления – то есть там, где двух ведущих колес мало, потому что они буксуют.

Трансмиссия 4х4, особенно серьезная, пригодная для тяжелых условий, существенно усложняет конструкцию машины, и это не всегда приемлемо. Поэтому существует несколько типов полного привода – в зависимости от его возможностей и соответственно сложности конструкции.

Какие автомобили имеют привод 4х4

Машин, заявленных производителем как полноприводные, в настоящее время выпускается немало. Но, несмотря на то, что усилие от двигателя у них действительно могут получать все колеса, реальную пользу от этого владелец имеет не всегда. Дело, как уже отмечалось выше, в типах трансмиссии, потому что очень часто смысла устанавливать на определенную модель полноценную систему 4х4 просто нет.

Десятки моделей нынешних кроссоверов, оснащенные полным приводом, имеют действительно упрощенные конструкции. Вторая пара колес в них включается либо несвоевременно, либо ненадолго, то есть так, что действенной помощи от них водитель не получает.

Но настоящий, эффективный полный привод в настоящее время встречается на особых автомобилях – внедорожниках и спроектированных на их базе пикапах. О них мы сегодня и поговорим.

Как устроен полный привод внедорожника

Все принципиальные отличия трансмиссий 4х4 кроются в устройстве их агрегатов, о чем мы и поговорим ниже. Но в целом схема всегда более или менее одинакова и выглядит так.

Сначала – двигатель, расположенный спереди под капотом. От него мощность передается на сцепление (если коробка механическая) или на гидротрансформатор (если коробка автоматическая). А уж оттуда, после замыкания первой или второй муфты, крутящий момент следует на коробку передач. У обычного автомобиля коробка передач отдает поток мощности на два ведущих колеса. А у полноприводной машины его прежде нужно разделить между передней и задней осями, а затем уже раздавать попарно на колеса.

Раздаточная коробка

Именно в распределении мощности между осями обычно кроется секрет эффективности полного привода, и за это отвечает раздаточная коробка ("роздатка"). Ее наличие – главный признак серьезного, высокоэффективного полного повода. Кроме функции распределения, она в большинстве случаев имеет так называемую пониженную передачу – вторую, низшую степень. Которая позволяет колесам вращаться медленнее при тех же оборотах двигателя, что полезно для лучшей проходимости на слабых поверхностях типа грязи, песка, снега.

Но так же важно, как раздаточная коробка распределяет крутящий момент между двумя осями. Есть два способа, как она это делает.

Временный полный привод: Part Time

Это система исходного, базового уровня. Большую часть времени машина остается моноприводной, в случае с внедорожниками и пикапами – с задним приводом. При необходимости водитель через "раздатку" подключает переднюю ось. Но ее можно использовать только на плохой дороге, там, где колеса могут проскальзывать относительно грунта.

Дело в том, что "раздатка" Part Time подключает "передок" жестко (дифференциала нет), без возможности осей вращаться с разной скоростью. Если с трансмиссией Part Time в режиме 4х4 выехать на участок чистой сухой дороги, ее узлы и шины подвергаются ускоренному износу. Правда, на некоторых самых дорогих моделях есть система, автоматически выключающая полный привод при достижении определенной, по ее мнению, высокой скорости.

Постоянный 4х4: Full Time

В принципе, трансмиссия типа Full Time устроена так же, как и ее более дешевый аналог. Но в раздаточной коробке есть дифференциал, позволяющий двум осям вращаться с разной скоростью. Благодаря этому машина может ехать на полном приводе по любой дороге, в том числе по сухому асфальту.

На практике это означает уверенное движение и адекватную управляемость, например, на шоссе, имеющем поочередно участки льда (снега, грязи) и чистого асфальта или, скажем, камней.

Но встроенный дифференциал Full Time имеет и отрицательную сторону. На тяжелой скользкой дороге, в снегу, на глине или на гололеде, “диф” часто приводит к чрезмерному пробуксованию колес одной оси и уходу всего крутящего момента на нее. То есть машина, одно из колес которой энергично буксует в лунке, поперечной колее или на пятне льда, просто останавливается. Чтобы такого не случалось, в трансмиссии многих внедорожников используют блокировку дифференциала – одного или нескольких.

Блокировка

Боковка "дифов" может быть автоматической или принудительной, иначе говоря, при участии автоматики или при участии водителя (кнопкой или рычагом). Ставить блок на каждый дифференциал необязательно, хотя такие автомобили встречаются. Чаще блокировку имеет межосевой "диф" (в раздаточной коробке), реже встречается межколесный "самоблок" на задней оси. Блокировка дифференциала "передка" в заводских комплектациях не используется, но ее можно установить самостоятельно.

Модели и комплектации

Относительно комплектаций. На одной и той же модели внедорожника или пикапа может быть установлена трансмиссия и Part Time, и Full Time – в зависимости от уровня оснащения и рынка, для которого конкретная машина предназначалась. При этом учтите, что данные два типа трансмиссии у разных производителей иногда имеют собственные названия, отличные от приведенных выше.

Если коротко

Выбор типа полного привода внедорожника или пикапа зависит от того, в каких условиях планируется эксплуатировать машину. Если принципиальна прежде всего проходимость на бездорожье, то полностью довольно базовой конструкций типа Part Time. Тем более что ее техническая простота будет дополнительным плюсом для машины, которая эксплуатируется в тяжелых полевых условиях вдали от фирменного сервиса. А если автомобиль часто ездит по более или менее ровным, но "грязным" дорогам, ему будет полезен постоянный 4х4, чтобы он мог помимо прочего держать высокую скорость именно в режиме полного привода.