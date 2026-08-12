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Системы накопления опередили СЭС: что бизнес покупает для энергонезависимости

18:28 12.08.2026 Ср
2 мин
Бизнес переходит от подготовки к зимним отключениям к долгосрочному управлению энергией
aimg Сергей Новиков
Бизнес устанавливает не только СЭС, но и накопители (фото: GettyImages)

Около 65% энергооборудования, которое YASNO устанавливает для бизнес-клиентов, приходится на системы накопления энергии. Ранее в структуре заказов преобладали солнечные электростанции (СЭС).

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление СЕО D.Solutions Сергея Коваленко в интервью Forbes Ukraine.

По его словам, спрос бизнеса на собственное энергетическое оборудование ежегодно увеличивается примерно на 20%.

Компании готовятся к возможным зимним отключениям, но в то же время ищут решения, которые могут быть экономически полезны и при стабильной работе энергосистемы.

Преимущества систем накопления

Руководитель D.Solutions пояснил, что Energy storage позволяет переживать короткие отключения и зарабатывать на арбитраже, когда проблем со светом нет. Для крупного бизнеса к этому могут добавляться когенерационные установки.

"Не стоит думать только о том, как пережить одну зиму. Энергосистему предприятия сейчас нужно планировать как минимум на три-пять лет", - отметил Сергей Коваленко.

Конфигурация энергообеспечения зависит от профиля работы компании. Базовый вариант может включать в себя систему накопления, которая непрерывно поддерживает критические процессы во время коротких отключений.

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Солнечная электростанция позволяет частично обеспечивать объект собственной генерацией, а генератор или когенерационная установка - работать во время длительного отсутствия электроэнергии.

"Одна из самых распространенных ошибок - покупать временное решение, чтобы просто пересидеть зиму. Оборудование должно быть частью долгосрочной модели: обеспечивать резерв во время отключений, а в остальное время - сокращать расходы или создавать дополнительный доход", - подытожил СЕО D.Solutions.

Перед выбором оборудования YASNO рекомендует провести базовый энергоаудит: определить объем и график потребления, критические нагрузки и необходимую продолжительность автономной работы. Это помогает подобрать мощность оборудования без лишних трат и учесть опыт предыдущих зим.

Как сообщалось ранее, D.Solutions презентовал свою систему управления солнечной энергией - YASNO Power EMS.

Она подключается к солнечным электростанциям и установкам хранения энергии и позволяет клиентам в удобном онлайн-кабинете контролировать работу оборудования, отслеживать производство, потребление, накопление и использование электроэнергии.

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YASNOЭлектроэнергияСЭСОтключения света