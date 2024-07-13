Система ПВО, 58 артсистем и более 1100 захватчиков: Генштаб рассказал о потерях РФ за сутки

Напомним, по данным ISW, российские войска продвинулись на Авдеевском направлении, а также на админгранице Донецкой и Запорожской областей.

Тем временем Силы обороны освободили поселок на границе Харьковской области с Россией.

ВСУ могут освободить оккупированные территории с помощью военной помощи Запада в несколько этапов.

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