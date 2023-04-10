Система государственного регулирования энергорынком провоцирует огромные убытки в отрасли, - эксперт

По его словам, только за прошлый год убытки энергетических компаний составили более 40 миллиардов гривен и основной причиной этого является несовершенная система энергетического рынка.

"У нас жесткая административная система управления энергорынком, которая сложилась еще до войны, и, которая провоцирует эти огромные убытки. Это, прежде всего, система прайс-кепов, которые абсолютно не соответствуют той модели, которая существует в Европейском Союзе. По сути у нас прайс-кепы делают всю нашу энергетику планово убыточной", - заявил эксперт.

Он также отметил, что в нормальной рыночной экономике цены на энергоресурсы постоянно изменяются, что позволяет возмещать расходы энергетических компаний на восстановление, модернизацию и закупку топлива.

Омельченко подчеркнул, что если отменить административное регулирование, то цена на электричество не возрастет до критических показателей, а сформируется на сбалансированном уровне интересов потребителей и энергетических компаний.

Напомним, ранее вице-президент ассоциации энергетических компаний Energy Club Максим Билявский заявлял, что плохое финансовое состояние энергорынка мешает ремонту важного для энергосистемы оборудования.