Сырскому – 60. Факты о главкоме ВСУ и его боевом опыте

Сегодня, 26 июля, главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому исполняется 60 лет. Генерал принимал участие во всех ключевых этапах войны – от первых боевых действий на востоке Украины до сложных оборонительных и наступательных операций уже во время полномасштабного вторжения РФ.

РБК-Украина рассказывает о биографии Сырского и ключевых операциях, которыми он командовал.

Главное:

Какой боевой путь прошел Сырский?

Какими операциями он командовал?

Что известно о фактах из жизни Александра Сырского?

Биография и военная карьера

Александр Сырский родился 26 июля 1965 в поселке Новинки (Владимирская область, тогда – РСФСР) в семье военнослужащего. В 1970-х годах его отца перевели на службу в Харьков, где будущий главком окончил школу.

Военное образование Сырский получал в Московском общевойсковом командном училище, а затем – в Академии Вооруженных сил Украины (оперативно-тактический уровень) и Национальном университете обороны (оперативно-стратегический уровень), которые закончил с отличием.

Службу начал в качестве командира взвода мотострелковой дивизии в Лубнах (Полтавщина).

в Лубнах (Полтавщина). В 1990-х годах командовал полком Национальной гвардии в Чугуеве, в начале 2000-х – 72-й механизированной бригадой в Белой Церкви.

В 2013 году был заместителем начальника Главного командного центра ВСУ , отвечал за сотрудничество с НАТО.

, отвечал за сотрудничество с НАТО. С началом войны на востоке Украины в 2014 году Сырский возглавил штаб АТО , а позже был назначен командующим Объединенным оперативным штабом ВСУ, координировавшим действия украинских силовых структур.

, а позже был назначен командующим Объединенным оперативным штабом ВСУ, координировавшим действия украинских силовых структур. В 2017 году он стал командиром АТО, впоследствии переформатированной в Операцию объединенных сил (ООС).

В 2019 году Александр Сырский занял должность командующего Сухопутными войсками ВСУ , на которой встретил полномасштабное вторжение РФ в 2022 году.

, на которой встретил полномасштабное вторжение РФ в 2022 году. С февраля 2024 – главнокомандующий Вооруженными силами Украины.

Фото: Александр Сырский назначен Главкомом ВСУ 8 февраля 2024 (t.me/ministry_of_defense_ua)

Воинское звание генерал-полковника Сырский получил в августе 2020 года. В марте 2022 был награжден орденом "Золотая звезда" и получил звание Героя Украины за успешную оборону Киевщины. В августе 2024 года президент Владимир Зеленский присвоил Александру Сырскому звание генерала.

Военные операции под командованием Сырского

Александр Сырский имеет большой опыт боевых действий против российских сил, начиная с 2014 года.

В должности руководителя штаба АТО он участвовал в одной из самых сложных операций – выходе из Дебальцево на Донетчине, где под его командованием находилось около 4,5 тысячи военных, которым противостояло до 20 тысяч боевиков. За эту операцию он получил орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени и звание генерал-лейтенанта.

С первых дней полномасштабного вторжения в 2022 году Александр Сырский находился в эпицентре событий. Он возглавлял оборону Киева в марте-апреле 2022 года. Под его руководством были созданы два кольца обороны столицы, разрушены мостовые переходы в Киевской области и взорвана плотина на реке Ирпень, что помешало наступлению врага.

В сентябре 2022 года Александр Сырский руководил контрнаступлением ВСУ на Харьковщине, что привело к освобождению сотен населенных пунктов, в частности Изюма, Балаклеи, Купянска, а также Лимана и Святогорска в Донецкой области.

В должности командующего Сухопутными войсками Сырский отвечал за оперативно-стратегическую группировку войск "Хортица", командуя оборонными операциями в Соледаре, Бахмуте и Авдеевке.

Битва за Бахмут стала одной из самых изнурительных, однако, по словам Сырского, "Украина обескровливала противника", нанеся ему колоссальные потери.

Фото: Сырский спланировал Курскую операцию (t.me/landforcesofukraine)

Летом 2024 года под командованием генерала Сырского началась Курская операция, ставшая первым наступлением ВСУ на территорию России.

Целью этой операции было отвлечь российские войска от наступательных операций на Сумском и Харьковском направлениях, заставить Россию перейти в оборону на собственной территории и нейтрализовать угрозу для украинских подразделений.

"Нас жестко критиковали, потому что мы оборонялись и отступали. Мне пришлось сделать что-то, скажем так, чрезвычайное", – рассказал главком о планировании Курской операции.

По словам Сырского, в ходе операции были убиты или ранены по меньшей мере 80 тысяч российских военнослужащих. Курское наступление привело к росту морального духа среди украинских военных и гражданских, которые "отчаянно ждали новостей о продвижении на фронте".

Генерал считает, что Курская операция помешала стремлениям России захватить больше территорий и ослабила давление на некоторых участках восточного фронта.

Отжимается по 100 раз и почти не спит. Интересные факты о главкоме ВСУ

Александр Сырский был дважды женат. С первой женой Аллой познакомился во время службы в Харьковской области. От этого брака у него есть сын Антон, который после развода родителей вместе с матерью эмигрировал в Австралию. В нынешнем втором браке с Тамарой Харченко родился второй сын главкома – Александр.

Родители Сырского и его младший брат проживают в России, однако он перестал посещать родственников после 1991 года, а в последний раз ездил в РФ в 2000 году на похороны бабушки.

Фото: Александру Сырскому – 60 лет (president.gov.ua)

Накануне 60-летнего юбилея Александр Сырский дал интервью The Washington post, в котором на вопрос журналистов ответил, что не думает уходить в отставку, несмотря на достижение предельного возраста для военной службы.

Главком рассказал, что находится в хорошей физической форме, и все еще может сделать 100 отжиманий без перерыва. Хотя и в окружении Сырского говорят, что он "редко – если вообще когда-нибудь – спит".

В более ранних интервью Александр Сырский говорил, что спит по 4-5 часов, регулярно занимается спортом и даже установил для этого тренажеры в штабе.

В разговоре с WP Сырский отметил, что его мотивирует "понимание личной роли в процессе защиты нашего населения, наших граждан", и он осознает необходимость "делать больше и лучше".

По словам военачальника, несмотря на годы работы на высших должностях комфортнее всего он чувствует себя рядом с пехотой на передовой. Поэтому помощники ожидают, что именно там Сырский проведет свое 60-летие. На вопрос, так ли это, генерал ответил со смехом: "Это зависит от Бога и моего президента".

При подготовке использовались: информация портала Министерства обороны Украины, Википедия, публикации АрмияInform, The Guardian, интервью Александра Сырского ВВС и The Washington post.