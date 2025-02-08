Сырский встретился с новым председателем Военного комитета НАТО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Сырский во время разговора поздравил Драгоне с назначением на высшую военную должность в Североатлантическом альянсе.

"Передал слова искренней благодарности НАТО за поддержку и содействие в предоставлении международной военной помощи, которая является жизненно важной для продолжения нашей борьбы. Это также включает недавно созданную Специальную миссию НАТО по безопасности помощи и поддержки для Украины (NSATU)", - добавил главнокомандующий.

Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне (t.me/osirskiy)

В то же время Сырский рассказал, что проинформировал адмирала Драгоне о текущих потребностях Сил обороны Украины в вооружении и военной технике и о ситуации на линии боевого соприкосновения, которая остается сложной.

"На этом фоне мы проводим реформу для улучшения системы управления войсками в зоне боевых действий. Переводим их на корпусную систему, чтобы повысить эффективность управления. В то же время нуждаемся в усилении боевых бригад оружием и военной техникой", - добавил он.