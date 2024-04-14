Сырский сделал заявление в 10 годовщину начала АТО на Донбассе

Сегодня ровно 10 лет назад началась Антитеррористическая операция на востоке Украины. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поблагодарил военных, которые весной 2014 года стали на защиту Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сырского в Facebook.

Главком напомнил, что 14 апреля 2014 года во исполнение решения СНБО началась Антитеррористическая операция. Это была реакция Украины на захват Славянска спецподразделением ФСБ с международным преступником по приказу главы Кремля.

"С честью исполнял обязанности и начальника штаба Антитеррористической операции, и замруководителя Антитеррористической операции, и руководителя Антитеррористической операции", - отметил Сырский.

Главнокомандующий поблагодарил украинских защитников и защитниц, которые весной 2014 года стали в ряды подразделений Сил безопасности и обороны Украины.

"Благодарю каждого, кто защищал и защищает независимость Украины. В этот день мы должны вспомнить и помянуть всех украинских защитников и защитниц, которые положили свою жизнь за свободу нашего государства в противостоянии российскому нашествию. Вечная слава и вечная память нашим героям", - написал он.

Сырский добавил, что борьба против российских оккупантов продолжается, а "все, участвовавшие в Антитеррористической операции, очень хорошо усвоили, что украинское солнце сходит за терриконами на Донбассе".

10 лет с начала АТО

Напомним, 12 апреля 2014 года отряды боевиков под командованием террориста, полковника ФСБ Игоря Гиркина захватили управление МВД в Славянске и Краматорске. Тогда захватчики начали наступление на другие населенные пункты на востоке Украины. Этому также предшествовала аннексия Крыма.

В ответ на эти события 14 апреля 2014 года тогдашний исполняющий обязанности президента Александр Турчинов объявил о начале Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.

Военное положение не было введено, поскольку в конце мая 2014 года в Украине должны были состояться выборы президента, которые невозможно было бы провести в таких условиях.

С 30 апреля 2018 формат АТО был изменен на Операцию объединенных сил (ООС). Командование операцией было передано в Объединенный оперативный штаб ВСУ.

24 февраля 2022 года российские войска начали широкомасштабное вторжение в Украину. Активные боевые бои с тех пор разворачивались не только на Донбассе, но и на юге и севере Украины.