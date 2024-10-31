Сырский созвонился с командующим войсками США в Европе Каволи: о чем был разговор
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский созвонился с командующим Вооруженными Силами США в Европе генералом Кристофером Каволи. Говорили о ситуации на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал генерала Александра Сырского.
"Главной темой нашего разговора была текущая ситуация на фронте. Враг, используя количественное преимущество в личном составе и технике, продолжает интенсивные штурмовые действия по нескольким направлениям", - рассказал он.
Как отметил Сырский, в настоящее время вдоль всей линии фронта продолжаются тяжелые бои высокой интенсивности.
"Именно поэтому в разговоре с генералом Каволи в очередной раз отметил важность усиления военно-технической поддержки Вооруженных Сил Украины", - отметил генерал.
Во время разговора генералы также обменялись мнениями о неотложном и жестком реагировании международного сообщества на привлечение северокорейского военного контингента к боевым действиям на стороне Москвы.
Ситуация на фронте в Украине
По данным на 31 октября на фронте произошло 145 боевых столкновений. Больше всего боев зафиксировано на Кураховском направлении.
В частности, как отмечают в отчете аналитики Института изучения войны, оккупанты продвинулись в Курской области РФ, к востоку от Купянска, к юго-востоку от Часова Яра, в направлении Покровска, Курахово и в районе границы Донецкой и Запорожской областей.
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