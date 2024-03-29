Сырский об отставке Залужного: были веские причины

"У военных есть одна обязанность - мы не обсуждаем приказы, мы их выполняем. Так что если у президента страны, верховного главнокомандующего, были причины для такой замены, особенно во время активной фазы войны, - это значит, что эти причины - веские" , - отметил Сырский.

Главнокомандующий добавил, что работал с Валерием Залужным с начала российского полномасштабного вторжения и даже раньше.

"Могу сказать, что все наши знания и весь опыт, приобретенный уже во время полномасштабной войны в боях с превосходящими силами противника, будут направлены на повышение эффективности наших действий и максимальное поражение ударных группировок противника", - объяснил он.

Сырский добавил, что военное руководство отрабатывает алгоритмы работы органов военного управления на всех уровнях. Речь идет о детальном, тщательном планировании действий с учетом потребностей фронта.

"Наши штабы должны знать все, без исключения, нужды фронта и владеть ситуацией на каждом его участке. В этом на первый план выходит квалификация офицеров, принадлежащих к органам военного управления", - сказал главнокомандующий ВСУ.

Сырский подтвердил, что состав Генштаба ВСУ и других военных органов был обновлен боевыми офицерами с практическим опытом.