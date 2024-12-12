Сырский о ситуации возле Покровска: сложная, но готовимся ко всем возможным действиям врага

Уже несколько месяцев Покровское направление остается одним из самых сложных в контексте противостояния с российскими оккупантами. Потери РФ там стабильно высокие.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сирский у себя в Facebook.
"Просчитываем и готовимся ко всем возможным вариантам дальнейших действий врага. Благодарен военнослужащим за эффективную боевую работу", - написал Сырский.
По словам Сырского, потери российских оккупантов на Покровском направлении стабильно высокие, особенно в живой силе. В частности, в декабре противник в среднем за сутки подтверждено теряет здесь около 400 человек убитыми и ранеными.
Ранее сообщалось, что российские войска находятся примерно в 11 км от города, что заставляет местные власти призывать жителей к эвакуации. По данным военных, на этом направлении сконцентрировано более 70 тысяч российских военных. Президент Зеленский ранее заявлял о дополнительном усилении обороны на этом участке.
В то же время в СМИ считают, что российские войска готовятся наступать на Покровск в Донецкой области. Эта операция может быть кульминацией наступательной операции россиян на этом направлении.
Ранее Сырский отметил, что на Покровском направлении продолжаются жестокие бои. Россияне имеют преимущество в живой силе и задействуют нестандартные решения.
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