Сырский о ситуации возле Покровска: сложная, но готовимся ко всем возможным действиям врага

"Просчитываем и готовимся ко всем возможным вариантам дальнейших действий врага. Благодарен военнослужащим за эффективную боевую работу", - написал Сырский.

По словам Сырского, потери российских оккупантов на Покровском направлении стабильно высокие, особенно в живой силе. В частности, в декабре противник в среднем за сутки подтверждено теряет здесь около 400 человек убитыми и ранеными.

Ситуация на фронте на Покровском направлении

Ранее сообщалось, что российские войска находятся примерно в 11 км от города, что заставляет местные власти призывать жителей к эвакуации. По данным военных, на этом направлении сконцентрировано более 70 тысяч российских военных. Президент Зеленский ранее заявлял о дополнительном усилении обороны на этом участке.

В то же время в СМИ считают, что российские войска готовятся наступать на Покровск в Донецкой области. Эта операция может быть кульминацией наступательной операции россиян на этом направлении.