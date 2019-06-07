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Сирський: сили ООС дають негайну відсіч агресору


У штабу ООС є неспростовні докази застосування ворогом зброї, заборонену мінськими угодами

Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський заявив, що сили операції Об'єднаних сил (ООС) знаходяться в повній бойовій готовності і дають негайну відсіч агресору. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС Facebook.

"Станом на 16:00 в госпіталь надійшли ще троє військовослужбовців. Це постраждалі в результаті нічного обстрілу позицій Об'єднаних сил поблизу Новолуганское", - поінформував Сирський.

Відзначається, що у штабу є неспростовні докази застосування ворогом зброї, забороненої мінськими угодами.

"У нас є неспростовні докази застосування противником артилерії 122 мм, забороненої мінськими домовленостями. Як тільки ворожа батарея проявила себе вогнем, Об'єднані сили негайно застосували вогневі засоби поразки у відповідь", - заявив Сирський.

Також він підкреслив, що вогонь російських окупантів не залишається безкарним.

Нагадаємо, в ніч на 7 червня бойовики атакували підрозділу ООС в районі Новолуганского, в результаті чого загинули двоє військовослужбовців і ще семеро отримали поранення.

Крім того, що від початку доби 6 червня в зоні проведення ООС бойовики п'ять разів обстріляли позиції українських військових. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На обстріл з боку збройних формувань РФ українські підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.

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