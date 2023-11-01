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Сырский рассказал о ситуации на Купянском направлении, назвав цель РФ

Фото: какая ситуация на Купянском направлении (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска не оставляют попыток захватить Купянск Харьковской области. При этом статегических успехов у оккупантов на этом направлении нет.

Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Стратегических успехов на Купянском направлении враг не имеет", – рассказал он.

По словам генерала, украинские военные дают достойный отпор российским оккупантам и срывают их попытки продвигаться вперед.

Как отметил Сырский, цель россиян ясна - они хотят снова оккупировать город.

Ситуация в районе Купянска

Напомним, что захватчики снова активизировались в этом районе в середине октября, но достичь какого-либо значительного прогресса им пока не удалось. Кроме вышеуказанной цели, армия РФ пытается помешать украинскому контрнаступлению на юге Украины. В частности, 15 октября, Сырский рассказывал, что российские войска начали интенсивно наступать на Купянско-Лиманском направлении с целью окружить Купянск.

Добавим, что впервые оккупанты пытались снова захватить этот город летом, но попытка оказалась неудачной.

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