Сырский рассказал о боях в горячих точках фронта и назвал три задания для ВСУ

Российские войска сосредотачиваются на Покровском и Кураховском направлениях фронта. Однако в Волчанске на севере Харьковской области противник увяз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Facebook.

Главком отметил, что несколько дней работал в воинских частях на горячих направлениях на востоке Украины. По словам Сырского, враг сосредотачивает усилия на Покровском и Кураховском направлениях. Россияне сосредоточили наибольшее количество своих штурмовых подразделений из восьми ударных бригад.

Оккупанты пытаются захватить населенные пункты Часов Яр, Клещиевка и Калиновка. Это позволит им продвигаться в направлении Краматорска и Славянска.

Также враг штурмует Белогоровку в Луганской области и рвется к Северску из двух направлений.

В Харьковской области российские войска пытаются продвинуться вперед в глубину украинских подразделений и создать так называемый "пояс безопасности". Сырский подчеркнул, что в Волчанске противник увяз, несмотря на привлеченные сил и средства, которые постоянно пополняет за счет подразделений из других направлений.

На Запорожском направлении агрессор атакует в районах Старомайорское и Работино, но фактически без успеха. В районе Крынок на левом берегу Херсонской области ВСУ продолжают удерживать плацдарм.

Главнокомандующий отметил, что задачи для ВСУ - удержание занимаемых рубежей и позиций, не допущение прорыва обороны, максимальное уничтожение живой силы и техники врага. По его словам, нужно добиться преимущества, уменьшить потери, изменить оборонительную и наступательную психологию.

"Для этого мы сосредотачиваем усилия на повышении качества проведения занятий с подразделениями, проходящими боевое слаживание, в ходе которых отрабатываются вопросы борьбы с дронами противника и защита от них, передвижение на поле боя, применение средств РЭБ, эвакуация раненых и многие другие вопросы, которые актуальны в условиях современного боя", - добавил главком.