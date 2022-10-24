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Сырский раскрыл нюансы военной стратегии Украины

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Киев, Понедельник 24 октября 2022 20:33
Сырский раскрыл нюансы военной стратегии Украины Фото: командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Стратегия Вооруженных сил Украины в войне против России заключается в комбинации постоянных ударов по пунктам снабжения и мобильных атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью командующего Сухопутных войск ВСУ Александра Сырского для ABC News.

По его словам, нюансы военной стратегии Украины предполагают отказ от лобовых столкновений, где у противника есть преимущество в артиллерии. Вместе с тем украинские силы постоянно бьют по огневой мощи России, разрушая центры снабжения, и одновременно проводят мобильные атаки, чтобы достичь цели с минимальными потерями.

"Мы достигаем этого, нанося удары по огневой мощи противника, его артиллерии, избегая лобовых атак в пользу рейдов и маневров, атакуя со флангов и с тыла. Мы создаем условия, при которых мы можем заставить врага нервничать, нести потери и покинуть свои позиции", - добавил Сырский.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла почти 68 000 военных убитыми. Украинским силам также удалось уничтожить почти 2 600 танков и 270 самолетов.

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