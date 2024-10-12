Сырский провел совещание с командирами по беспилотникам: какие результаты

Совещание было в закрытом формате видеоконференцсвязи. Командование подвело итоги совместной работы.

Сырский заслушал доклад командующего Силами беспилотных систем ВСУ полковника Вадима Сухаревского по поводу формирования определенных подразделений, а также результатов применения дронов.

Также докладывали руководители структурных подразделений видов и родов ВСУ и других составляющих сил обороны Украины относительно развития способностей подразделений беспилотных авиационных комплексов.

"Определил конкретные задачи по ускорению развития этого рода сил, наращиванию численности подразделений БаАК, реагированию на новые вызовы со стороны врага и внедрению на поле боя передовых технологических разработок", - сообщил главком.

Как отметил Сырский, по итогам сентября есть положительная динамика поражения и уничтожения враждебных целей ударными дронами. Главнокомандующий наградил 147 военных.

"Благодарность всем, кто разрабатывает, производит и поставляет дроны в армию. Отдельная благодарность за подготовку будущих операторов БпЛА", - добавил он.

Фото: Сырский провел совещание по беспилотникам (t.me/osirskiy)