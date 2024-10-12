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Сырский провел совещание с командирами по беспилотникам: какие результаты

Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание с командирами подразделений беспилотных систем. Были приняты решения по использованию дронов на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главкома в Telegram.

Совещание было в закрытом формате видеоконференцсвязи. Командование подвело итоги совместной работы.

Сырский заслушал доклад командующего Силами беспилотных систем ВСУ полковника Вадима Сухаревского по поводу формирования определенных подразделений, а также результатов применения дронов.

Также докладывали руководители структурных подразделений видов и родов ВСУ и других составляющих сил обороны Украины относительно развития способностей подразделений беспилотных авиационных комплексов.

"Определил конкретные задачи по ускорению развития этого рода сил, наращиванию численности подразделений БаАК, реагированию на новые вызовы со стороны врага и внедрению на поле боя передовых технологических разработок", - сообщил главком.

Как отметил Сырский, по итогам сентября есть положительная динамика поражения и уничтожения враждебных целей ударными дронами. Главнокомандующий наградил 147 военных.

"Благодарность всем, кто разрабатывает, производит и поставляет дроны в армию. Отдельная благодарность за подготовку будущих операторов БпЛА", - добавил он.

Фото: Сырский провел совещание по беспилотникам (t.me/osirskiy)

Украинские дроны

С начала полномасштабной войны Украина нарастила производство дронов разных типов. Беспилотники производят как государственные, так и частные компании.

В Украине производят не только коптеры, но и ударные дроны, разведывательные беспилотники и морские дроны. Благодаря им украинские защитники атакуют российские корабли и объекты в Черном море.

По словам президента Владимира Зеленского, Украина может производить 4 миллиона дронов в год.

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Вооруженные силы УкраиныДрониАлександр Сырский