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Контрнаступление ВСУ: эксперты ISW объяснили, почему россияне отступают под Бахмутом

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Четверг 20 июля 2023 05:51
Контрнаступление ВСУ: эксперты ISW объяснили, почему россияне отступают под Бахмутом Фото: эксперты ISW объяснили, почему россияне отступают под Бахмутом (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Отсутствие подкрепления и ротаций в близкий тыл для отдыха вынуждает российские войска отступать без возможности вернуть утраченные позиции на Запорожском фронте и южнее Бахмута Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Вероятно, что отсутствие подкрепления у оккупантов к югу от Бахмута грозит серьезными последствиями для всей российской группировки в этом районе.

Украинские войска 19 июля вели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта, и на всех добились успехов. На кадрах с геолокацией, опубликованных 19 июля, видно, что ВСУ продвинулись вперед возле Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута).

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы продолжали наступательные операции севернее и южнее города Бахмут и вынудили российские войска отступить с позиций северо-восточнее Орехово-Васильевки (11 км к северо-западу от Бахмута).

ВСУ также продолжали наступательные действия на бердянском и мелитопольском направлениях. Сообщалось, что украинские силы продвинулись более чем на километр в неустановленном районе мелитопольского направления.

Ключевые выводы ISW:

  • Российские войска нанесли массированный ракетный удар по портовой и зерновой инфраструктуре на юге Украины, что, вероятно, еще больше подчеркнет возражения России против возобновления зерновой сделки.
  • Офис президента ЮАР объявил, что президент России Владимир Путин не будет лично присутствовать на саммите БРИКС в Йоханнесбурге в августе 2023 года.
  • 19 июля взрыв на российском полигоне в оккупированном Кировском районе (Ислам-Терек) на юго-востоке Крыма нарушил использование трассы "Таврида", которая соединяет восточный Крым с Севастополем.
  • Украинские войска продолжали наступательные действия в районе Купянска, в районе Кременной, в районе Бахмута и на линии Авдеевка – Донецк.
  • Российские войска продолжали наступательные действия на рубеже Купянск – Сватово – Кременная, у Авдеевки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский после двух недель контрнаступления признался, что прогресс "медленнее, чем хотелось бы". В частности, он решил не скрывать, что контрнаступление ВСУ могло начаться раньше. А сейчас он "замедлен" укрепленной обороной оккупантов.

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