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Сырский показал, как ВСУ выбивают россиян с господствующих высот в районе Горловки

Фото: ВСУ планомерно выбивают россиян с господствующих высот на Горловском направлении (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

На Горловском направлении украинские военные удачно выбивают оккупантов с господствующих высот. Именно контроль над ними оказывает значительное влияние на ситуацию на фронте.

Видео уничтожения врага показал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"На Горловском направлении характерен рельеф и контроль над господствующими высотами значительно влияют на ситуацию на поле боя. Не дать врагу получить преимущество на этом участке - задача воинов Королевской бригады, которые уверенно ее выполняют", - рассказал он.

Пилоты стрелкового батальона 24-й ОМБр имени короля Даниила с помощью ударных FPV-дронов находят противника, где бы он ни пытался скрыться.

"На этих кадрах мы видим результат такой работы", - констатировал генерал.

Ситуация на фронте

Как рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, эпицентром боевых действий для россиян остается восточный фронт. Там оккупационные войска отчаянно пытаются остановить наступление Вооруженных Сил Украины. При этом, как пишет WSJ, ВСУ задействовали для контрнаступления на южном направлении свежие резервы, однако пока не добились значительного прорыва.


 

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