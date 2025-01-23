Сырский о переводе в армии: успех требует тишины

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский отметил важность сохранения секретности во время военных операций. Он отметил, что разглашение планов вредит эффективности и ставит под угрозу жизнь военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главнокомандующего.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины во время своего заявления обратил внимание на то, что успех военных операций возможен лишь при условии сохранения их секретности.

"Мы же не работаем на широкую общественность. Все эти действия, конечно, являются успешными тогда, когда ни враг, ни общество не знает", - заявил он.

Сырский также пояснил, что разглашение информации приводит к принятию врагом соответствующих мер, что значительно усложняет ситуацию.

Командующий ВСУ подчеркнул, что большинство людей понимает важность этих действий и отметил негативное влияние "измены", которая может возникнуть из-за неосторожного распространения информации.

"Можно привести пример, та же Курская операция. Сколько там было разного рода "измен", когда перемещались войска, когда они выходили в определенные районы. Наши же СМИ мониторят не только наши, но и вражеские специалисты, которые извлекают всю информацию полезную для них. Такие действия приносят нам не просто существенный вред, но и за частую мы из-за этого теряем людей", - пояснил Сырский.