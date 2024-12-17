Сырский назвал самые тяжелые направления фронта и рассказал, какие задачи стоят перед ВСУ

По состоянию на 17 декабря Силы обороны ведут активные боевые действия на участке фронта общей протяженностью более 1170 километров. Сейчас обстановка остается сложной.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил главнокомандующий Александр Сырский на заседании Всеукраинского Конгресса местных и региональных властей.
По его словам, основные усилия украинских военных сосредоточены на удержании занимаемых рубежей и позиций. Также задачей военных является истощение противника и создание условий для дальнейшего освобождения оккупированных территорий.
Наиболее сложная ситуация сейчас на Покровском и Кураховском направлении.
"Противник значительно усилил интенсивность наступательных действий на Краматорском, Торецком и Времеевском направлениях, где пытается прорвать оборону наших войск, но успеха не имеет", - рассказал Сырский.
Также напряженная обстановка на юге Украины, но ситуация контролируемая. На Ореховском, Приднепровском направлениях противник проводит наступательные действия низкой интенсивности.
Ранее СМИ писали о том, что российская армия может готовить наступление на Покровск в Донецкой области. Эта операция может быть кульминацией наступательной операции россиян на этом направлении.
Также Сырский рассказывал, что уже несколько месяцев Покровское направление остается одним из самых сложных в контексте противостояния с российскими оккупантами. Потери РФ там стабильно высокие.
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