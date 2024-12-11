Сырский о боях на Покровском направлении: РФ бросает все силы, принимаем нестандартные решения

"Приходится принимать нестандартные решения для повышения устойчивости обороны и более эффективного уничтожения оккупантов. Бои носят исключительно жесткий характер. Российские оккупанты бросают вперед все имеющиеся силы, пытаясь прорвать оборону наших войск", - рассказал Сырский.

По его словам, украинские воины проявляют чрезвычайную стойкость и наносят врагу значительные потери у Покровска. Он отметил, что в таких условиях главная задача - усилить оборону, в частности, обеспечить подразделения достаточным количеством боеприпасов и их постоянным подвозом.

"Выслушал информацию об имеющихся проблемах и дал соответствующие распоряжения. Благодарен воинам за мужество и стойкость в борьбе с врагом," - подчеркнул главком.

Ситуация на фронте на Покровском направлении

Покровское направление остается одной из самых горячих точек фронта. Российские войска находятся примерно в 11 км от города, что заставляет местные власти призывать жителей к эвакуации.

Представитель группировки "Хортица" Назар Волошин сообщил, что на этом направлении сконцентрировано более 70 тысяч российских военных. Президент Зеленский ранее заявлял о дополнительном усилении обороны на этом участке.