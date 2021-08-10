У сирійському порту Латакія вибухнув танкер: є постраждалі

Вдень 10 серпня на пришвартованому в сирійському порту Латакія танкері стався вибух. Повідомляється про значні пошкодження гавані і постраждалих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання SOHR.
Джерела видання повідомили про вибух на танкері, пришвартованому в порту Латакія. В результаті події постраждали люди. Однак їх число і стан не називаються.
В результаті вибуху гавані завдано значних матеріальних збитків. Причини вибуху поки не відомі.
За даними компанії EOS Risk Group, що надає послуги у сфері безпеки, що виникла після вибуху на танкері пожежу вдалося приборкати. В результаті події постраждали дві людини.