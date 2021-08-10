У сирійському порту Латакія вибухнув танкер: є постраждалі

Джерела видання повідомили про вибух на танкері, пришвартованому в порту Латакія. В результаті події постраждали люди. Однак їх число і стан не називаються.

В результаті вибуху гавані завдано значних матеріальних збитків. Причини вибуху поки не відомі.

За даними компанії EOS Risk Group, що надає послуги у сфері безпеки, що виникла після вибуху на танкері пожежу вдалося приборкати. В результаті події постраждали дві людини.