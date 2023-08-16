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В Сирии на военной базе прогремел взрыв на складе оружия из-за диверсии, - Xinhua

Фото: взрыв в Сирии (rfsmediaoffice.com)
Автор: Владимир Костырин

В Сирии недалеко от Дамаска на военной базе произошел взрыв на складе оружия, после чего на объекте вспыхнул сильный пожар. Предположительно, инцидент стал следствием диверсии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Взрыв на базе произошел в городе Аль-Рухайба (к северо-востоку от столицы страны) во вторник.

По данным Сирийской обсерватории по правам человека, ЧП случилось на складе оружия 81-й бригады сирийской армии сразу после полуночи. Вспыхнувший пожар бушевал около двух часов.

В заявлении сирийской организации говорится, что ответственность за взрыв несут израильские спецслужбы. Также утверждается, что он был произведен внутри склада.

В публикации также говорится о том, что перед этим взрывом был аналогичный - рано утром в воскресенье, поразивший склад ливанской группировки "Хизбалла" в гористой местности недалеко от сирийско-ливанской границы, примерно в 20 км к юго-западу от Дамаска.

В Обсерватории заявили, что воскресный взрыв был результатом "операции израильской разведки".

Израильские удары по Сирии

Израильские военные, как правило, не комментируют конкретные удары в Сирии, однако в мае они признали, что за последнее десятилетие совершили сотни боевых вылетов против поддерживаемых Ираном групп, пытающихся закрепиться в стране.

В ЦАХАЛ отмечают, что атакуют партии оружия, которые, как считается, предназначаются для этих группировок, среди которых ливанская"Хезболла".

Напомним, что израильские Военно-воздушные силы 29 мая нанесли авиаудары по военным объектам на территории Сирии около столицы страны Дамаска.

До этого израильский удар по территории Сирии был нанесен 2 мая - по международному аэропорту Алеппо. По данным сирийских СМИ, в результате атаки тогда погиб один солдат, а аэропорт был выведен из строя на несколько дней.

Напомним, что перед этим в апреле с территории Сирии по Израилю было запущено три ракеты, и в ответ на это артиллерия ЦАХАЛа ударила по сирийской территории.

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