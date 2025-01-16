Сирия согласна на размещение сил ООН в буферной зоне с Израилем, - аш-Шаара

"Продвижение Израиля в регионе было обусловлено присутствием иранских ополченцев и "Хезболлы". После освобождения Дамаска я считаю, что их присутствия там вообще нет. Есть предлоги, которые Израиль использует сегодня для продвижения в сирийские регионы, в буферную зону", - заявил он.

Отметим, после падения режима Асада израильские войска заняли буферную зону на Голанских высотах.

Буферная зона площадью 400 квадратных километров была создана в соответствии с Соглашением о разведении сил 1974 года и контролируется силами ООН. Израиль установил контроль над Голанскими высотами на заключительных этапах Шестидневной войны 1967 года и в одностороннем порядке аннексировал их в 1981 году.

Этот шаг не был признан на международном уровне, хотя США сделали это в одностороннем порядке в 2019 году.

Недавно Совет безопасности ООН продлил мандат на Голанских высотах до 30 июня 2025 года.