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Сирія звинуватила Туреччину в порушенні угоди по боротьбі з тероризмом

Новини » Політика    26.01.2019 - 15:57
Сирія звинуватила Туреччину в порушенні угоди по боротьбі з тероризмом
Фото: війна в Сирії (unisef.org)

Дамаск заявив, що Анкара з 2011 року порушує Аденську угоду

Міністерство закордонних справ Сирії звинуватило Туреччину в порушенні Аданської угоди по боротьбі з тероризмом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сирійське інформаційне агентство SANA.

Зокрема, в МЗС Сирії відзначили, що приводом для такого звинувачення стали неодноразові заяви Анкари про агресивні наміри на півночі Сирії.

"Турецький режим з 2011 року і до цього дня порушує угоду, спонсоруючи і підтримуючи тероризм, тренуючи бойовиків і полегшуючи їм шлях до Сирії, або через окупацію сирійських територій або безпосередньо за допомогою турецьких Збройних сил", - йдеться в заяві.

Крім того, Дамаск закликав Туреччину "припинити підтримувати терористів" і повернути ситуацію на кордоні до докризового стану.

Відзначимо, Аданську угоду між Туреччиною і Сирією було укладено в 1998 році через кризу у двосторонніх відносинах після того, як Дамаск заявив про підтримку Робочої партії Курдистану.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реждеп Ердоган заявив, що йому не потрібна нічия згода на військову операцію в Сирії.
 

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