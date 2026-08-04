Сирия готова резко сократить импорт российской нефти, - Reuters

Сирия преследует свои цели в случае отказа от российских энергоносителей. Речь идет о снятии санкций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Дамаск согласился резко сократить импорт российской нефти в рамках переговоров с США об отмене последнего крупного санкционного акта нпсчет Сирии. Об этом Reuters узнало от трех источников, знакомых с ходом переговоров.
Подобное сокращение было бы серьезным сдвигом в энергетической политике Сирии. Потому что сейчас она критически зависит от российской нефти.
По мнению экспертов, это станет для США новым способом оказывать давление на экономическое влияние России в стране.
Сирийские чиновники несколько месяцев заявляют США о готовности сократить импорт российской нефти.
Об этом сообщили:
Ранее Сирия колебалась насчет сокращения импорта российской нефти.
"Замена объемов нефти РФ не может произойти сразу без риска дефицита топлива или повышения импортных цен для Сирии", - сказал Наввар Сабан, сирийский аналитик из Арабского центра современных исследований.
Представитель Госдепартамента США заявил, что Вашингтон "призывает Сирию к сотрудничеству с проверенными корпоративными партнерами - особенно с американскими фирмами - в процессе восстановления и реконструкции страны".
И ожидает, что Сирия будет придерживаться санкций США в отношении России.
Однако он уточнил, что нет никакой связи между снятием с Сирии статуса находящейся под санкциями страны и сокращением импорта российской нефти.
Обозначение SST, действующее с 1979 года, является единственной большой меткой для санкций, которая до сих пор остается в силе в отношении Сирии. Всеобъемлющие санкции уже были сняты со страны после свержения диктатора Башара аль-Асада.
В ходе обсуждения Вашингтон получил от Сирии обязательство резко сократить импорт российской нефти, сообщили американский чиновник и источник, знакомый с ситуацией.
Чиновники США сообщили своим дамасским коллегам: прекращение закупок нефти РФ "повысит шансы на скорую и беспроблемную отмену статуса сверхнизкотемпературной зоны". Сирия ответила, что в этом случае сможет создать разветвленную сеть энергоснабжения, сообщил источник.
Представитель сирийской энергетической отрасли сказал Reuters, что Дамаск уже ищет новых поставщиков и ожидаются "радикальные изменения".
Например, французская нефтяная компания TotalEnergies в июле обсуждала с сирийскими властями возможность подписания контракта на разведку месторождений на шельфе. В июне Сирия заключила соглашение с ConocoPhillips и Novaterra о возобновлении добычи газа.
Ранее РБК-Украина писало, что индийские нефтеперерабатывающие заводы увеличили закупки российской сырой нефти. Обходить санкции США покупателям помогает активная работа через посредников.
Кроме того, после лет санкций США изменяют подход к Сирии. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов исключить страну из списка государств-спонсоров терроризма.